Frauentausch Heute tauschen Petra (42) und Frank (35) die Familien D 2011 Bei Petra (42) und ihrer Familie ist immer was los und Besuch ist in ihrem schönen Haus mit Wintergarten stets willkommen. Die lebenslustige Hausfrau kümmert sich liebevoll um ihre Tochter Dominique (12) und ihren Mann Frank (35), der begeisterter Kick-Boxer ist. Petra muss neben der ganzen Hausarbeit das Mittagessen für die Tochter und das Abendessen für den Ehemann pünktlich auf den Tisch stellen. Gesundes Essen und ein sauberer Haushalt sind ihr sehr wichtig. Überhaupt fängt die Arbeit für Petra täglich früh an, denn Dominique verzehrt ihr Frühstück, welches ihr jeden Morgen von Petra zubereitet und serviert wird, nur im Bett. Das wird dann natürlich auch von der Tauschmama erwartet, ebenso wie das Gassigehen mit den Hunden und mehrmals tägliches Putzen. Noch Langeweile? Kein Problem: Nachmittags muss Dominique zum Reitstall gefahren werden, denn das Mädchen hat ein eigenes Pferd, das täglich versorgt werden muss. Eher ruhig geht es bei Melanie (23) zu. Die zweifache Mutter bleibt mit ihren beiden Kindern Mia (2) und Julian (5) am liebsten zuhause. Ihr Freund Kai (29) sitzt gerne mit Julian an der Playstation, Melanie kümmert sich um den Haushalt. Für Kai ist Kochen und Putzen Frauensache - da gibt es nichts dran zu Rütteln. Jetzt tauschen die junge Melanie und die 42-jährige Petra für einige Tage die Familien. Wird sich Melanie in Petras Super-Haushalt zurechtfinden? Und wie wird es Petra bei Playstation-Fan Kai und den beiden kleinen Kindern ergehen?

