RTL NITRO 03:05 bis 03:45 Krimiserie Law & Order Tod eines Produzenten USA 2005 HDTV Live TV Merken Ein berühmter Musikproduzent wird in seinem Studio erschossen. Die Vorgehensweise ähnelt verblüffend einem Songtext seines Kollegen 4-Strike (Sean Nelson), mit dem er den Tag zuvor noch an einem Album gearbeitet hatte. Green (Jesse L. Martin) und Fontana (Dennis Farina) finden zudem Parallelen zu einem älteren Mordfall - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: S. Epatha Merkerson (Lieutenant Anita Van Buren) Jesse L. Martin (Detective Eddie Green) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) David Chandler (Melvin Silverman) Originaltitel: Law & Order Regie: Paris Barclay Drehbuch: Richard Sweren, Lois Johnson Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

