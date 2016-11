RTL NITRO 22:00 bis 22:25 Comedyserie Modern Family Revolution am Rande USA 2015 HDTV Merken Phil und Jay beschließen, sich mehr gegen ihre Ehefrauen durchzusetzen: Während Phil glaubt, Claire habe ihm verboten, ein Spiel zu kaufen, fährt Jay nur widerwillig zu Mitchell, um Lilys alte Prinzessinnen-Burg abzuholen, die der kleine Joe über alles liebt. Gerade als Phil und Jay ihren Frauen die Stirn bieten wollen, erkennen die Männer, dass sie einiges missverstanden haben. Sowohl Cam als auch Mitchell wünschen sich insgeheim ein zweites Kind, haben jedoch Angst vor der Reaktion des jeweils anderen. Als die beiden auf den kleinen Joe aufpassen sollen, sehen sie die perfekte Gelegenheit gekommen, um das Thema anzusprechen. Cam und Mitchell genießen den Tag mit Joe in vollen Zügen und sind überglücklich, dass sie sich beide nach einem zweiten Baby sehnen - bis Joe das ganze Haus auf den Kopf stellt und die Männer erkennen müssen, wie viel Arbeit ein Kleinkind doch macht. Da Claire vermutet, Luke leide in der Schule darunter, immer in Alex' Schatten zu stehen, sucht sie das Gespräch mit dem Direktor und versucht sogar, diesen zu bestechen, damit nicht nur Alex, sondern auch Luke in der Schule einen Preis gewinnt. Doch als dies tatsächlich eintrifft, ist Luke alles andere als erfreut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Chris Koch Drehbuch: Steven Levitan, Steven Levitan, Christopher Lloyd , Stephen Lloyd, Chuck Tatham Altersempfehlung: ab 6