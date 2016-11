RTL NITRO 21:35 bis 22:00 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Hören Sie auf, Insulaner zu essen! USA 2015 2016-11-17 01:00 HDTV Live TV Merken Jakes Vater Roger, der als Pilot arbeitet und zwischen den USA und Kanada fliegt, hat seinen Besuch in New York angekündigt. Während Jake deswegen vollkommen aus dem Häuschen ist, steht Charles dem Ganzen skeptisch gegenüber, da Roger Jake nie ein guter Vater war. Als Jake und Roger am Abend gemeinsam essen gehen, stellt sich der wahre Grund für Rogers Abstecher nach New York heraus: Er braucht die Hilfe seines Sohnes, nachdem in seinem Gepäck am Quebecer Flughafen Drogen gefunden wurden. Jake fliegt daraufhin in Begleitung von Charles und Scully, der mit seinen Französischkenntnissen überzeugen konnte, nach Kanada, um der Sache auf den Grund zu gehen. Holt stellt Amy, Gina, Terry und Rosa derweil eine Denksportaufgabe und verspricht dem Gewinner zwei Karten für das anstehende Beyoncé-Konzert. Es dauert nicht lange, bis sich zwei Teams herauskristallisieren: Die ehrgeizige Amy arbeitet mit Terry zusammen und Gina und Rosa haben sich zusammengetan. Doch die Aufgabe scheint zunächst unlösbar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Terry Crews (Terry Jeffords) Melissa Fumero (Amy Santiago) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Eric Appel Drehbuch: Daniel J. Goor Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6