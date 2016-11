RTL NITRO 18:30 bis 18:55 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Das verflixte Manöver USA 1967 2016-11-18 14:30 Live TV Merken Der brutale und grausame SS-Offizier Deutsch hält in der Nähe von Stalag 13 ein Manöver ab. Deutsch macht sich einen Spaß daraus, die Gefangenen in Angst und Schrecken zu versetzen, indem er Übungsgranaten unter sie werfen lässt. Hogan beschließt, unter die Übungsmunition für das Manöver richtige Munition zu mischen. Als am nächsten Tag eine scharfe Granate auf Deutschs Befehlsstand geschleudert wird, sind das Manöver und Deutschs grausame Späße blitzschnell zu Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Bob Sweeney Drehbuch: Jack Elinson, Bernard Fein, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding