RTL NITRO 12:05 bis 12:50 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Gold im Tank USA 1997 Live TV Merken Dem gefährlichen Gangster Tony Markano ist es gelungen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Nun machen sich Bobby und Reno auf die Suche, um den Mann wieder der Polizei zu übergeben. Markano ist auf der Jagd nach dem Gold, was er bei einem seiner letzten Raubzüge ergattern konnte. Doch das scheint nicht Markanos einziges Ziel zu sein, denn Reno fällt zufällig noch etwas anderes auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell ("Dutch" Dixon) Kathrin Nicholson (Joyce Hawthorne) Todd Tesen (Tony Markano) Brittany Alyse Smith (Amelia) Robert LaSardo (Victor) Originaltitel: Renegade Regie: Perry Husman Drehbuch: Robert Earll Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Jeff Edwards, David Vanacore