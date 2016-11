RTL NITRO 09:05 bis 09:45 Krimiserie Leverage Scheintot USA 2009 HDTV Live TV Merken Das jüdische Ehepaar Mercer bittet Nate und Sophie um einen Gefallen: Vor langer Zeit hat das Ehepaar ein Rückforderungsprojekt für im Krieg verschwundene Gemälde ins Leben gerufen. Dabei gilt vor allem ein Gemälde des Künstlers Gustav Klimt als besonders wertvoll und zudem spurlos verschwunden - bis jetzt. Durch einen Zeitungsartikel ist bekannt, dass der Chef eines großen Softwareunternehmens, Mr. North, dieses Gemälde in seinem Büro hängen hat. Offenbar hatte dieser es nach dem Krieg auf dem Schwarzmarkt gekauft und obwohl Familie Mercer Besitzansprüche erhoben hat, rückt North das Gemälde seitdem nicht heraus. Doch in dem Büro angekommen, scheint es, als ob das Leverage-Team Konkurrenz bekommen hat, denn das Gemälde ist verschwunden. Noch bevor sich das Team Gedanken um die möglichen Mitstreiter machen kann, gerät Sophie in Schwierigkeiten. Jemand hat bei ihr Zuhause eine Blumenvase deponiert, in der eine Bombe versteckt ist - nur eine falsche Bewegung und Sophie ist tot. Doch wer steckt dahinter? Um dies herauszufinden, inszeniert das Leverage-Team Sophies Tod und tatsächlich: Sophies Widersacher ist schnell gefunden. Der erfolgreiche Trickbetrüger und Fälscher Marcus Starke hat ebenfalls ein Expertenteam um sich gescharrt, welches dem Leverage-Team beim Raub des Klimt-Gemäldes zuvor gekommen war. Doch dieser Diebstahl stellte für Starke nur einen kleinen Coup dar. Sein eigentlicher Plan ist es, ein Gemälde des berühmten Malers Van Gogh zu stehlen. Für Nate ist klar: Um an das Klimt-Gemälde zu kommen, muss das Leverage-Team dem Team von Meisterdieb Starke bei ihrem nächsten Coup zuvorkommen. Es beginnt ein wahres Kräftemessen darum, wer das bessere Spezialistenteam hat: Nate oder Starke? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Christian Kane (Eliot Spencer) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Griffin Dunne (Marcus Starke) Apollo Robbins (Apollo) Originaltitel: Leverage Regie: Dean Devlin Drehbuch: Amy Berg, John Rogers Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12

