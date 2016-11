RTL 00:30 bis 01:25 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Risiko D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Diesmal taucht plötzlich ein alter Bekannter auf: Semirs erster Partner Frank Stolte. Er bezichtigt sich selbst eines schweren Verbrechens, doch für genau dieses Verbrechen haben die Autobahnpolizisten längst einen anderen Täter verhaftet. Semir ist geschockt und glaubt an die Unschuld seines ehemaligen Partners. Doch Frank sieht in dem Geständnis die Möglichkeit, um seinen Namen endlich wieder reinzuwaschen. Für ihn ist es die letzte Möglichkeit, sein Leben wieder auf die Spur zu bringen. Doch weder Frank, noch die Helden von der Autobahn ahnen, wie gefährlich die Gegner in dieser Angelegenheit sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Daniel Roesner (Paul Renner) Katja Woywood (Kim Krüger) Katrin Heß (Jenny Dorn) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Daniela Wutte (Susanne König) Johannes Brandrup (Frank Stolte) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff