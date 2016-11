SWR 23:15 bis 00:45 Drama Auf dem Vulkan D, E 2007 Nach einer Vorlage von Barbara Jago Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Ehe von Moritz und Eva Jung ist in einer Krise. Eva drängt Moritz immer wieder vergeblich, sich ihr zu öffnen. Trotz seiner Schuldgefühle ist Moritz aber nicht fähig, mit Eva über ihre Probleme zu sprechen. Der Vulkanologe erkennt, dass die Ehe gescheitert ist und nimmt das Angebot an, auf Teneriffa wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. In der Vulkanlandschaft des Teide versucht Moritz, von der Vergangenheit Abschied zu nehmen. Er lernt die Rangerin Sophia kennen. Diese hat einen kleinen Sohn und arbeitet nebenbei in der Pension, in der er wohnt. Moritz lässt sich auf eine Affäre mit der schönen Frau ein. Er beginnt, mit dem Gedanken an ein neues Leben in Spanien zu spielen. Aber so einfach lässt sich sein früheres Leben nicht abstreifen. Als Eva erkennt, dass sie mit ihrem Drängen dazu beigetragen hat, Moritz von sich wegzustoßen, reist sie ihm nach. Sebastian Koch, Maria Schrader, Laura Maña und die Hochebene um den Vulkan Teide spielen die Hauptrollen in dem in eindringlichen Bildern erzählten Drama um Trauer und Verdrängung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Koch (Dr. Moritz Jung) Maria Schrader (Eva Jung) Laura Mañá (Sofia Borossa) Inma Ochoa (Maria Morales) Ernesto Collado (Fernando Morales) Ramon Novell (Pablito Borossa) Karin Neuhäuser (Dr. Henning) Originaltitel: Auf dem Vulkan Regie: Claudia Garde Drehbuch: Jurgen Wolff Kamera: Benedict Neuenfels Musik: Jörg Lemberg

