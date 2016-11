SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Wie uns Gesundheitskampagnen beeinflussen D 2016 2016-11-17 05:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Staat kümmert sich um die Gesundheit der Bürger. Dabei unterstützen ihn zahlreiche Lobbyisten. So zeigt der Sponsoring-Report des Innenministeriums, dass 2015 über 60 Millionen Euro an Spenden zum Bundesministerium für Gesundheit geflossen sind. Kritiker monieren, dass diese Gelder hauptsächlich in Gesundheitskampagnen investiert und gleichzeitig Lobbyinteressen der Spender berücksichtigt wurden. Das Wissenschaftsmagazin "odysso" fragt nach, ob mit staatlich geförderter Gesundheitsinformation wirklich immer die Interessen der Bürger unterstützt werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!