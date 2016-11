SWR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Bach! Auch Du kannst singen Ein Song für die Klinik D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Weiter geht es mit "Bach! Auch du kannst singen - Ein Song für die Klinik". Patrick Bachs Aufgabe ist es diesmal, in einem Krankenhaus den Hit "Auf uns" von Andreas Bourani einzustudieren. In der Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal ist er unterwegs zwischen Klinik-Küche, Labor, Apotheke und Entbindungsstation. Es dauert nicht lange und er merkt, dass seine Mission eine wahre Herausforderung ist: Das Personal hat einen straffen Zeitplan, und viele Patienten haben Schmerzen und sind nicht zum Singen aufgelegt. Dennoch findet er unter den Menschen in der Klinik versteckte Talente, die sich bereit erklären, mit ihm zu singen. Wie heilsam sein Musikprojekt sein kann, wird am 17. November um 21 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bach! Auch Du kannst singen