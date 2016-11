SWR 15:15 bis 16:00 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Betrug bei Amazon - wie falsche Händler Kunden in die Falle locken / Mietnomaden - Wohnung besetzt, keine Miete, keine Chance? / Kühlschrank kaputt - keine Ersatzteile für das vier Jahre alte Gerät? / Waschmittel - muss es immer das teure Markenprodukt sein? / Cholesterin: Wie gefährlich ist es wirklich? D 2016 2016-11-19 13:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken * Betrug bei Amazon - wie falsche Händler Kunden in die Falle locken Bei einer Amazon-Bestellung achten viele auf die Verkäufer-Bewertung. Diese Bewertungen machen sich derzeit Kriminelle zu Nutze. Sie verschaffen sich über Trojaner Zugang zu den Konten von Händlern und bieten in deren Namen über Amazon Produkte an, die diese gar nicht vertreiben. Die bestellten Produkte werden berechnet, von den Kunden bezahlt, jedoch nicht geliefert. Käufer und gehackte Verkäufer tragen den finanziellen Schaden. Letztere kämpfen zusätzlich gegen den Imageschaden durch schlechte Bewertungen. * Mietnomaden - Wohnung besetzt, keine Miete, keine Chance? Mietnomaden bezahlen keine Miete. Nur eine mühsam erkämpfte Räumungsklage kann sie aus der Wohnung bringen. Die Verwüstung, die sie hinterlassen, müssen Vermieter auf eigene Kosten beseitigen. "Marktcheck" zeigt, wie man sich vor dreisten Miet-Nomaden schützen kann. * Kühlschrank kaputt - keine Ersatzteile für das vier Jahre alte Gerät? Der Thermostat am Kühlschrank ist kaputt. Das defekte Teil auszutauschen ist nicht möglich. Obwohl das Gerät erst vier Jahre alt ist, gibt es das nötige Ersatzteil nicht mehr. "Marktcheck"-Reporter Axel Sonneborn mischt sich ein. * Waschmittel - muss es immer das teure Markenprodukt sein? Kaffee, Ketchup oder Grasflecken sind für jedes Waschmittel eine Herausforderung. Gibt es Unterschiede zwischen teuren Markenprodukten und günstigen Eigenmarken der Discounter und Drogeriemärkte? Im Labor werden Schmutzlöslichkeit und Farbechtheit der Waschmittel von dm, Aldi, Persil, Rossmann und Ariel überprüft. Außerdem macht "Marktcheck" den Alltagstest. * Cholesterin: Wie gefährlich ist es wirklich? Wann ist ein erhöhter Cholesterinwert gefährlich? "Marktcheck" erklärt, welchen Einfluss die Ernährung hat und wann der Einsatz von Medikamenten erforderlich ist. * Marktcheck-Tipp der Woche: Paprika schnippeln Im Internet gibt es unzählige kleine Videos, die uns mit witzigen, kuriosen oder verblüffenden Ideen und Tricks das Leben leichter machen wollen: sogenannte Lifehacks. Zum Beispiel um die Kerne und die weißen Scheidewände im Inneren einer Paprika zu entfernen. Kratzen, schneiden, schaben: Oft ist das ziemlich mühselig. Doch mit einer einfachen Methode soll das der Vergangenheit angehören. Ob der Tipp wirklich funktioniert? Marktcheck hat es ausprobiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck