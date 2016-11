SWR 12:25 bis 13:15 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Mutige Muntjakmutter / Jede Menge Dreck / Ein neues Heim D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Mutige Muntjakmutter "Orange sieben" ist eine Muntjak-Dame, die vor zwei Tagen Mutter geworden ist. Ihren Namen verdankt sie der Ohrmarke, die sie kurz nach ihrer Geburt bekam. Gleiches soll nun ihr Kind, das bis jetzt noch namenslos ist, auch erhalten. Eine orangene Ohrmarke mit der Nummer 12 wartet auf den Dreikäsehoch. Doch so einfach, wie es sich anhört, ist es nicht. Robert Ruhs und Azubi Jochen Menner müssen das Kleine von der Gruppe trennen, denn Muntjak-Eltern passen gut auf ihre Kinder auf und sind für ihre schmerzhafte Wehrhaftigkeit bekannt. Ob Robert und Jochen das Kleine kriegen, ohne eins auf die Zwölf zu bekommen? Jede Menge Dreck - Michael Ernst und Christian Patzer zeigen vollen Einsatz und ihr Talent als Putzkraft. Das große Ottergehege samt Teich, Wasserfall und Felsen muss gereinigt werden. Dafür müssen natürlich die Otter die Anlage verlassen und der Putztruppe Platz machen. Was anfänglich noch nach leichter Arbeit aussah, entpuppt sich als echter Knochenjob. Letztlich, aber lohnt es sich. Der Otter Bereich glänzt wie neu. Ein neues Heim - Das Aquarium der Vieraugenfische schlug leck und die plötzlich heimatlosen Fische mussten in ein Notquartier. Nun ist der Schaden behoben und sie dürfen endlich zurück. Der Umzug wird natürlich von Lothar Dudeck organisiert. Die Sendung erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Zoo Leipzig, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.