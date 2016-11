SWR 09:35 bis 10:05 Regionales Wir im Saarland - Kultur Saarbrücker Spurensuche (4) - Wer machte das Loch in die Saarbrücker Schlossmauer / Menschen, Bilder, Ansichtssachen - Andrea Neumann ergründet die Zweideutigkeit / Intuition und Musik - Eine Begegnung mit dem Trompeter Markus Stockhausen / Singen im Landgasthof - Ein besonderer Kulturort im Hochwald / Kultur-Típps: Ab 17.11. Filmtipp: Die Reise mit Vater, Filmhaus Saarbrücken / Kultur-Típps: Ab 20.11. Schauspiel: Die Werkstatt der Schmetterlinge im Theater Überzwerg in Saarbrücken; Beginn: 15.00 Uhr / Kultur-Típps: 21.11. Konzert: Brother Dege & The Brotherhood of Blues in der Stummsche Reithalle Neunkirchen; Beginn: 20.00 Uhr / Kultur-Típps: 25.11. Comedy: Markus Maria Profitlich in der Kulturhalle Wehrden in Völklingen; Einlas:19.30 Uhr / Kultur-Típps: 22.11.- 26.11. 10. Festvial Primeurs in der Alte Feuerwache SB & im Le Carreau Forbach D Stereo 16:9 Merken Saarbrücker Spurensuche (4) - Wer machte das Loch in die Saarbrücker Schlossmauer Eigentlich ist es ja ungewöhnlich: Ein Loch in einer Mauer. Zumal wenn es sich um die große und repräsentative Saarbrücker Schlossmauer handelt. Und doch weiß keiner so richtig, was es mit diesem Loch auf sich hat. Florian Brunner hat sich auf Spurensuche begeben. Menschen, Bilder, Ansichtssachen - Andrea Neumann ergründet die Zweideutigkeit Im Mittelpunkt ihrer Malerei steht immer noch: der Mensch. Den untersucht die Malerin Andrea Neumann in dem sie sich den unterschiedlichsten Situationen des alltäglichen Lebens nähert. Was die Bilder genau zeigen ist zu einem großen Teil Ansichtssache. Intuition und Musik - Eine Begegnung mit dem Trompeter Markus Stockhausen Er spielte für BAP, Herbert Grönemeyer, hat einen großen Namen als brillanter Virtuose in der zeitgenössischen klassischen Musik und ist einer der vielschichtigsten Jazzmusiker Deutschlands. Eine Begegnung mit dem Trompeter Markus Stockhausen. Singen im Landgasthof - Ein besonderer Kulturort im Hochwald Die Betreiber des Landgasthofs Paulus in Nonnweiler nehmen das Restaurant wörtlich. Frei übersetzt heißt das " wieder herstellen". Mit guten Essen und Kultur wollen sie ihre Gäste im Hochwald körperlich und geistig versorgen, zum Beispiel mit der Veranstaltung" Singen macht glücklich". Kultur-Típps: Ab 17.11. Filmtipp: Die Reise mit Vater, Filmhaus Saarbrücken Ab 20.11. Schauspiel: Die Werkstatt der Schmetterlinge im Theater Überzwerg in Saarbrücken; Beginn: 15.00 Uhr 21.11. Konzert: Brother Dege & The Brotherhood of Blues in der Stummsche Reithalle Neunkirchen; Beginn: 20.00 Uhr 25.11. Comedy: Markus Maria Profitlich in der Kulturhalle Wehrden in Völklingen; Einlas:19.30 Uhr 22.11.- 26.11. 10. Festvial Primeurs in der Alte Feuerwache SB & im Le Carreau Forbach In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Gebhardt Originaltitel: Wir im Saarland

