TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Seattle USA 2013 In dieser Episode hält Brautmoden-Guru Randy Fenoli mit Haarexpertin Lindsey und Makeup-Künstlerin Raychel auf seiner USA-Tour in Seattle, um Bräute glücklich zu machen. Sein Truck ist voller Kleider und allem, was der Fashion Director braucht, um die erwartungsvollen Frauen von Kopf bis Fuß neu zu stylen. Tonie, die erste Kandidatin, ist klein und zierlich, hat aber eine große Persönlichkeit und enormes Temperament. Sie wünscht sich ein Kleid mit Ausstrahlung, in dem sie sich sexy fühlt und braucht Experten-Unterstützung, um ein Modell zu finden, in dem sie nicht untergeht. Mit von der Partie sind Mutter, Vater, Schwiegermutter und zwei Brautjungfern. Originaltitel: Randy to the Rescue