TLC 18:15 bis 19:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Comic Relief USA 2009 Merken Hannah hat auf einer Messe den Comic-Verleger Mark Waid kennen gelernt. Mark ist einer der ganz großen Namen in der Branche und hat unter anderem schon solche erfolgreichen Projekte wie "The Flash" betreut. Als er erfährt, dass Kats Kollegin früher selbst Comics illustriert hat, ermuntert er sie dazu, einige Skizzen zu zeichnen. Völlig begeistert von der Idee, macht sich die Künstlerin umgehend auf die Suche nach einem geeigneten Motiv. Nach kurzer Überlegung hat Hannah schließlich die zündende Idee: Warum nicht einen Comic-Strip über den Tattoo-Shop zeichnen? Als sie ihre Arbeiten dem Team präsentiert, sind alle hellauf begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LA Ink