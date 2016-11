Das Erste 02:55 bis 04:23 Western Meuterei am Schlangenfluß USA 1952 Nach dem Roman "Bend of the Snake" von Bill Gulick Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Glyn McLyntock (James Stewart) will seiner kriminellen Vergangenheit den Rücken kehren. Der Job als Führer eines Trecks mit Siedlern, die sich in der unberührten Landschaft von Oregon niederlassen wollen, soll ihm den Einstieg in ein friedfertiges Leben ermöglichen. Auf dem beschwerlichen Weg nach Westen schließt sich ihnen der zwielichtige Emerson Cole (Arthur Kennedy) an. Mit dessen tatkräftiger Unterstützung bringt McLyntock den Treck sicher bis nach Portland, der letzten Stadt vor dem Ziel. Um den Winter in der noch unerschlossenen Wildnis zu überleben, müssen die Siedler sich hier mit Vorräten eindecken, die ihnen später nachgeschickt werden sollen. Alles verläuft nach Plan, doch als der erste Schnee fällt und die Lieferung ausbleibt, droht den Siedlern der sichere Tod. McLyntock reitet zurück nach Portland und muss erleben, wie die vormals beschauliche Stadt sich durch die Ankunft zahlloser Goldsucher in einen Sündenpfuhl verwandelt hat. Die Vorräte der Siedler wurden nicht verschickt, weil die Goldschürfer für Lebensmittel inzwischen jeden Preis zahlen. Auch Cole will bei diesem mörderischen Geschäft mitmischen. Zwischen ihm und McLyntock, der sich für die Siedler einsetzt, kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. Anthony Manns packender Western erzählt von der Auseinandersetzung zwischen Pionieren, die das Land erschließen, und Goldsuchern, deren Charakter durch die Verlockung des schnellen Geldes korrumpiert wird. Der bildgewaltige Genre-Klassiker entstand an Originalschauplätzen. Die Anstrengung der Siedler, die sich mit ihrem Treck mühsam durch die Wildnis kämpfen, ist in jeder Einstellung spürbar. Neben James Stewart, der als geläuterter Bandit eine seiner besten darstellerischen Leistungen zeigt, ist der junge Rock Hudson in einer frühen Rolle als Zocker zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Glyn McLyntock) Arthur Kennedy (Emerson Cole) Rock Hudson (Trey Wilson) Julie Adams (Laura Baile) Jay C. Flippen (Jeremy Baile) Lori Nelson (Marije) Stepin Fetchit (Adam) Originaltitel: Bend of the River Regie: Anthony Mann Drehbuch: Borden Chase Kamera: Irving Glassberg Musik: Hans J. Salter Altersempfehlung: ab 12