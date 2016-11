Das Erste 01:20 bis 02:53 Komödie Class USA 1983 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jonathan Ogner (Andrew McCarthy) kommt auf die Vernon Academy, um sich auf die Harvard Universität vorzubereiten. Dort spielt Skip Burroughs (Rob Lowe) seinem neuen Stubengefährten zum Einstand erst einmal einen üblen Streich; als Jonathan ihm gekonnt heimzahlt, werden die beiden gute Freunde. Jonathan hat ein Problem: Mangels jeglicher Erfahrung in punkto Liebe tut er sich mit Mädchen sehr schwer. Skip versucht, dem abzuhelfen, zunächst mit wenig Erfolg. Erst als er seinen Freund mit entsprechenden Ratschlägen nach Chicago schickt, kehrt Jonathan nach einigen Tagen strahlend zurück - endlich hat es geklappt. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass Jonathans erste "Eroberung" niemand anderes als Skips sehr attraktive Mutter Ellen Burroughs (Jacqueline Bisset) ist. Sie hat den unbeholfenen Collegeboy verführt, ohne ihrerseits zu wissen, dass er Skips bester Freund ist. Erst als Skip ihn in den Weihnachtsferien mit zu sich nach Hause nimmt, wird ihr das bestürzend klar, während Mr. Burroughs (Cliff Robertson) überhaupt nicht versteht, warum seine Frau auf den jungen Gast so nervös reagiert. Jonathan und Ellen wissen jetzt Bescheid, Skip noch immer nicht. Erst als er die beiden bei einem neuerlichen Schäferstündchen überrascht, begreift er. Das verschlägt ihm so gründlich die Sprache, dass seine Freundschaft mit Jonathan aus und vorbei zu sein scheint. Lewis John Carlino hat die pikante Geschichte frech und flott inszeniert und die Situationskomik mitunter bis zum Slapstick-Spaß getrieben. Der gebürtige New Yorker war schon als Bühnenautor hervorgetreten, ehe er mit "Der Weg allen Fleisches" als Filmregisseur debütierte. Die Hauptrollen in dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte werden von Jacqueline Bisset und Andrew McCarthy gespielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacqueline Bisset (Ellen) Rob Lowe (Skip) Andrew McCarthy (Jonathan) Cliff Robertson (Mr. Burroughs) John Cusack (Roscoe) Stuart Margolin (Balaban) Alan Ruck (Roger) Originaltitel: Class Regie: Lewis John Carlino Drehbuch: Jim Kouf, David Greenwalt Kamera: Ric Waite Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12