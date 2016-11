RTS Un 20:15 bis 21:15 Sonstiges Temps présent Souriez, vous êtes suspects CH 2016-11-18 10:30 Stereo Untertitel Merken Les caméras de vidéosurveillance sont partout sur le domaine public. Elles se multiplient chaque jour davantage... en Suisse comme partout. Le nombre de caméras de vidéosurveillance explose, les chiffres varient entre 20 et? 100'000. Des estimations vagues qui montrent la complexité de leur recensement. Autoroutes, gares, banques, grands magasins, bus, tram, métro : nous sommes filmés partout, tout le temps et peu de gens s'en indignent. Le terrorisme est passé par là, amplifiant comme jamais le sentiment d'insécurité. Nombre de personnes pensent que ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre et se détournent des questions que soulève la vidéosurveillance. Et pourtant, que savons-nous exactement de ce système - Que dit la loi suisse - Avons-nous les moyens de la faire respecter - Quelle garantie avons-nous sur la protection de notre image - Et que penser de cette expérience sur un quartier genevois espionné en direct 24h sur 24 pour garantir plus de sécurité - Temps présent a examiné de plus près tous ces petits globes installés jusque dans vos immeubles, et dans les cours d'école sans que personne (ou presque) ne s'en inquiète. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage d?Emmanuelle Bressan et Laurent Nègre