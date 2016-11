RTS Un 09:15 bis 10:05 Sonstiges Downton Abbey Tout ce qui compte... GB 2014 Untertitel Merken Simon Bricker revient à Downton pour parler peinture avec Cora, mais cette fois, son empressement auprès d'elle lui ferait-il dépasser certaines limites? Branson prend une décision difficile au sujet de Sarah Bunting et Rose fait la connaissance d'un bel étranger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Bonneville (Robert Crawley, Earl of Grantham) Laura Carmichael (Lady Edith Crawley) Jim Carter (Charles Carson) Raquel Cassidy (Baxter) Brendan Coyle (John Bates) Michelle Dockery (Lady Mary Crawley) Kevin Doyle (Joseph Molesley) Originaltitel: Downton Abbey Regie: Minkie Spiro Drehbuch: Julian Fellowes

