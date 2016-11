TLC 03:40 bis 04:25 Dokumentation Tödliche Schönheit Trügerische Idylle USA 2013 Merken Nachdem Sheila Jo Harris mit 18 Jahren an ihrem ersten Schönheitswettbewerb teilgenommen hat, kann sie sich ein Leben jenseits der turbulenten Glitzerwelt gar nicht mehr vorstellen. Obwohl die junge Frau sehr heimatverwurzelt ist, verlässt sie das ländliche Nevada und zieht in die Großstadt, um an ihrem bislang wichtigsten Beauty Contest teilzunehmen. Doch nur wenige Tage nachdem Sheila ihre neue Wohnung bezogen hat, wird sie auf brutale Weise ermordet. Die Ermittler haben den Mörder bereits fest im Visier - doch dann nimmt der Fall eine schockierende Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beauty Queen Murders

