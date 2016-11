TLC 22:00 bis 22:55 Dokumentation Mörderische Affären Eine harte Schule USA 2013 Merken Wesley und Jocelyn Earnest aus Lynchburg, Virginia, haben alles, was das Herz begehrt: ein schönes Heim, gute Jobs, viele Freunde. Ausserdem bauen sie gerade ihre Traumvilla am Smith Mountain Lake, die ein wahrer Palast werden soll. Als die Kosten für das Haus am See ihre finanziellen Mittel sprengen, beginnen die Probleme. Das Ehepaar streitet immer heftiger bis sich Wesley in die Arme einer anderen Frau flüchtet. Doch die Dreiecksbeziehung währt nicht lange, denn im schönen Lynchburg geschieht ein grausamer Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Culligan (Kaya) Clifton Dunn (Sean Powell) Arrington Foster (Student) Tyler French (Eric McClean) Thomas Gipson (Wesley) Caroline O'Grady (Jocelyn) Terrence Shingler (Office Co- Worker) Originaltitel: Deadly Affairs Drehbuch: Walker Lamond