Dokusoap Mein Traum in Weiß Die nächste Hochzeit kommt bestimmt USA 2008 Im Brautladen ist die Bridal Market Week angebrochen - und der Run auf die Roben dementsprechend groß. Doch neben dem Ziel jeder Braut, das perfekte Kleid zu finden, gibt es auch andere Geschichten: Eine Brautmutter ist zu Tränen gerührt, weil sie jahrelang im Irak stationiert war und so das halbe Leben ihrer Tochter verpasst hat. Eine andere Kundin ist frisch geschieden, hat ihre Scheidungspapiere noch gar nicht zusammen, kauft aber aus Trotz schon das Kleid für die nächste Hochzeit. Originaltitel: Say Yes to the Dress