TLC 12:20 bis 12:50 Dokumentation Zwei Brüder mit Geschmack Mit Geduld und Ausdauer GB 2012 Bäckermeister Tom führt das Familiengeschäft in fünfter Generation und hat das Backen im Blut. Doch auch sein Bruder Henry, ein preisgekrönter Koch, ist spitze in seinem Metier. Bei ihrer heutigen Küchenschlacht wollen beide die perfekte Pastete für Triathleten zaubern: Ein sportlich-kulinarischer Mix fürs Schwimmen, Radfahren und Laufen. Tom bereitet eine dreischichtige Pie gefüllt mit Rind, Kartoffeln und Kohl zu. Auch Henry setzt bei seiner Variante auf Rindfleisch, verfeinert es aber mit Thymian, Knoblauch und Rotwein. Jetzt liegt es an der Triathlon-Jury, die Siegerpastete zu küren. Originaltitel: The Fabulous Baker Brothers