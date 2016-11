TLC 06:20 bis 06:40 Dokusoap Mein Traum in Weiß Für einen Tag Prinzessin USA 2009 Merken Jennifer Rastutis kommt aus einer wohlhabenden kalifornischen Familie und möchte bei ihrer Hochzeit wie eine Prinzessin aussehen. Da ihre Großmutter das Kleid bezahlen wird, spielt Geld eigentlich keine Rolle. Trotzdem will Jenny nicht mehr als 10 000 Dollar für ihre Traumrobe ausgeben. Das Modell von Anne Barge, das die Braut schließlich auswählt, passt perfekt und ist mit 8500 Dollar unter der Budgetgrenze. Doch als es ans Bezahlen geht, presst Großmama die Lippen zusammen und will ihr Portemonnaie nicht zücken. Jennifer versinkt fast im Boden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress

