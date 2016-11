VOX 20:15 bis 22:05 Trickfilm Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los USA 2009 2016-11-17 01:05 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Mammutfrau Ellie ist schwanger, und Manny ist als werdender Vater natürlich ganz aus dem Häuschen. Bald träumt auch Sid von seiner eigenen Familie. Prompt stößt er auf drei scheinbar verlassene Rieseneier, aus denen schon bald kleine Dinosaurier schlüpfen … Bezaubernde Familienunterhaltung mit jeder Menge fröhlicher Comedy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Otto Waalkes (Sid) Arne Elsholtz (Manni) Thomas Fritsch (Diego) Daniela Hoffmann (Ellie) Rainer Fritzsche (Crash) Michael Iwannek (Buck) Originaltitel: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Regie: Carlos Saldanha, Michael Thurmeier Drehbuch: Peter Ackerman, Michael Berg, Yoni Brenner, Mark Reiss Musik: John Powell