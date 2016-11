VOX 17:55 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Nymphensittich "Michel" / Australian Shepherd "Sally" / Eurasia "Balou" / Europäischer Kurzhaar-Kater "Timmy" / Namenloser Welpe D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Nymphensittich 'Michel': Der Nymphensittich "Michel" hat ein geschwollenes Bein. Zunächst besteht für Tierärztin Ines Kussmann der Verdacht, dass sich der 21 Jahre alte Vogel beim Fliegen verletzt hat. Die liebevollen Besitzer vermuten eine Blutquaste. Schlussendlich ergibt die Untersuchung eine aufgescheuerte Wucherung am Bein, die "Michel" Schmerzen bereitet. Langfristig helfen kann nur eine OP. Doch das Narkoserisiko für einen so alten Vogel liegt bei 70%. Wie werden sich die Besitzer entscheiden? Australian Shepherd 'Sally': Australian Shepherd "Sally" kommt als Notfall in die Tierklinik. Die Hündin hat massive Gleichgewichtsstörungen, Herzrasten und starken Husten. Beim letzten Gassigang kippte die Hündin einfach um. Herrchen und Frauchen sind ratlos und fragen bei Klinikleiter Dr. Dirk Remien um Hilfe. Als der Kardiologe von den Symptomen hört, ist er sofort alarmiert. Es besteht zunächst der Verdacht, dass "Sally" ein massives Herzproblem hat. Eine Ultraschalluntersuchung soll Gewissheit bringen. Wie schlimm steht es um 'Sally'? Eurasia 'Balou': Seit sieben Wochen lahmt "Balou" beidseitig. Die Besitzer vermuten, der Rüde hat sich beim Gassigehen unglücklich verknackst. Erste Röntgenaufnahmen wurden bereits durch die Haustierärztin erstellt. Als sich Klinikleiterin Uta Rönneburg die Bilder anschaut, vermutet sie zunächst eine Arthrose. Um auf Nummer sicher zu gehen, wendet sich die Tierärztin an ihren Kollegen Dr. Friedrich Müller. Der Chirurg macht bei weiteren Untersuchungen eine unglaubliche Entdeckung: Eurasier "Balou" leidet an einer seltenen Erkrankung. Europäischer Kurzhaar-Kater 'Timmy': Kater "Timmy" muss seit einigen Tage verdächtig oft zur Toilette. Um ausschließen zu können, dass ihr Schützling etwas Schlimmes hat, holt sich "Timmys" Frauchen Rat in der Tierklinik. Tierärztin Katharina Rempel untersucht den Hauskater. Im besten Fall hat "Timmy" eine Blasenentzündung. Jedoch könnte auch etwas Schlimmeres dahinterstecken. Ein Röntgenbild soll Licht ins Dunkel bringen. Namenloser Welpe: Ein gefundener Welpe braucht dringend Hilfe. Der Mischling hat Durchfall und es besteht der Verdacht, dass er an der hochansteckenden Infektionskrankheit Parvovirose leidet. Ein schlimmer Virus, der vor allem für Welpen lebensbedrohlich werden kann. Tierärztin Dr. Sonja Grommel untersucht den jungen Hund und nimmt Blut ab. Was wird die Auswertung des Blutbildes ergeben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik