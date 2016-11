sixx 22:05 bis 23:05 Mysteryserie Beauty and the Beast Die Vorsehung USA 2015 2016-11-17 02:15 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Vincent tappt in die Falle: Liams Plan, den Behörden dessen wahre Natur zu offenbaren, scheint aufzugehen, als Vincent von Homeland Security festgenommen wird. Sie wollen wissen, inwiefern er und Cat in unaufgeklärte Mordfälle verwickelt sind. Gleichzeitig wird auch J.T. von der Polizei in Gewahrsam genommen. Cat und Vince sehen nur eine Lösung: Sie müssen Liam zuvorkommen und den Ermittlern zeigen, wer Vince wirklich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Alfredo Narciso (Director Hernandez) Pat Mastroianni (Agent Russo) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Brad Kern, Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 12