sixx 21:10 bis 22:05 Fantasyserie The Originals Hinter dem schwarzen Horizont USA 2015 2016-11-17 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die Ahnen beschließen, dass Lucien alle Urvampire töten soll. Er bringt Freya und Vincent nach Mystic Falls, dem Geburts- und Verwandlungsort der Mikaelson Geschwister. Lucien verfügt über den Zauberspruch von Esther, der ihre Kinder zu Urvampiren gemacht hat und er ist in Besitz der verbliebenen Weißeichen-Munition, dem Blut der Mikaelson-Hexe und einem tödlichen Werwolf-Gift. Mit diesen Zutaten kann er mächtiger als jeder bisherige Urvampir werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Morgan (Klaus Mikaelson) Daniel Gillies (Elijah Mikaelson) Phoebe Tonkin (Hayley Marshall) Charles Michael Davis (Marcel Gerard) Leah Pipes (Camille O'Connell) Danielle Campbell (Davina Claire) Yusuf Gatewood (Vincent Griffith) Originaltitel: The Originals Regie: Joseph Morgan Drehbuch: Declan De Barra, Diane Ademu-John Altersempfehlung: ab 12