sixx 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Vampire Diaries Stefans persönliche Hölle USA 2016 2016-11-17 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Das Phönixschwert versetzt Stefan in seine persönliche Hölle. Dort nimmt er die Identität von Marty an, einem alkoholkranken Busfahrer, der betrunken am Steuer einen schweren Unfall verursacht. Mehrere Studentinnen kommen dabei ums Leben. Die Polizei ist bald zur Stelle und will Marty vernehmen. Ihm gelingt jedoch die Flucht in die Berge. Die Gesetzeshüter an seinen Fersen, verschanzt sich Marty in einer Hütte. Bald beginnt es heftig zu schneien ... Schauspieler: Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Kat Graham (Bonnie Bennett) Candice King (Caroline Forbes) Zach Roerig (Matt Donovan) Matthew Davis (Alaric Saltzman) Michael Malarkey (Enzo St. John) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Julie Plec Drehbuch: Neil Reynolds Altersempfehlung: ab 12