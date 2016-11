sixx 00:00 bis 00:55 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Die Macht der Träume USA 1997 Merken Unheimliches geschieht in Sunnydale: Die Schüler der Highschool erleben ihre schlimmsten Albträume und Ängste in Wirklichkeit. Buffy bemerkt einen unbekannten Jungen. Er ist der Astralleib von Billy, der im Koma liegt. Er ist das Bindeglied zwischen Albtraumwelt und Realität. Buffy sieht nur eine Chance: Billy muss aus dem Koma geholt werden. Dazu muss er sich seinen schlimmsten Ängsten stellen. Billy schafft es. Als er aus dem Koma erwacht, helfen ihm Buffy und die Freunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander) Alyson Hannigan (Willow) Charisma Carpenter (Cordelia) Anthony Head (Mr. Giles) Mark Metcalf (der Meister) Jeremy Foley (Billy) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Bruce Seth Green Drehbuch: Joss Whedon, David Greenwalt Kamera: Michael E. Gershman Musik: Celia Weiner Altersempfehlung: ab 12