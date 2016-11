sixx 15:30 bis 16:25 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Der Sammler USA 2001 2016-11-18 05:05 Merken Um einige Veränderungen am P3 vorzunehmen und neue Leute anzulocken, engagiert Piper einen Manager. Phoebe dagegen ist auf der Suche nach einem Job, doch das ist nicht einfach, denn sie braucht flexible Arbeitszeiten. Paige vermutet inzwischen in einem gruseligen Haus übernatürliche Geschehnisse. Als Phoebe dazu Nachforschungen anstellt, wird sie auf magische Weise von einem "Puppensammler" geschrumpft. Aber Piper und Paige schlagen den Dämon mit seinen eigenen Waffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Rose McGowan (Paige Matthews) Dorian Gregory (Darryl Morris) Brian Krause (Leo Wyatt) Julian McMahon (Cole) Richard McGregor (Finn) Originaltitel: Charmed Regie: Noel Nosseck Drehbuch: Nell Scovell Kamera: Rick Gunter Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12