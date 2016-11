Tele 5 00:24 bis 02:07 Actionfilm Bullet USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Undercover-Cop Frank "Bullet" Marasco hat den Sohn von Mafiaboss Carlito Kane wegen dreifachen Polizistenmordes hinter Gitter gebracht. Nun sieht der Täter dem Tod durch die Giftspritze entgegen, als in letzter Sekunde der Gouverneur anruft und die Hinrichtung aufschiebt. Das hat einen guten Grund, hat doch Kane die Tochter des Politikers in seine Gewalt gebracht. Dass Bullet nun nach ihm sieht, gehört ebenfalls zum Plan von Kane. Ihm will er die Polizistenmorde anhängen, und schnappt sich dazu noch Bullets kleinen Enkel. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny Trejo (Frank "Bullet" Marasco) Jonathan Banks (Carlito Kane) Torsten Voges (Kruger) Julia Dietze (Brooke Madison) John Savage (Gouverneur Johnson) Max Perlich (Leroy) Tinsel Korey (Vanessa) Originaltitel: Bullet Regie: Nick Lyon Drehbuch: Nick Lyon, Ron Peer, Byron Lester, Matthew Joynes Kamera: Carmen Cabana Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16