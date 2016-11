Schauspieler: Kate Mulgrew (Captain Kathryn Janeway) Robert Beltran (Commander Chakotay) Robert Duncan McNeill (Navigator Thomas "Tom" Paris) Roxann Dawson (Chefingenieurin B'Elanna Torres) Garrett Wang (Offizier Harry Kim) Jeri Lynn Ryan (Seven of Nine) Ethan Phillips (Neelix)

Originaltitel: Star Trek: Voyager Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Kenneth Biller, Robert Doherty Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6