Super RTL 22:10 bis 23:10 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Buse versus Hähn - Wenn aus Freunden Feinde werden D 2010 Stereo Merken 'Wir wollten mit unseren Freunden zusammenleben - jetzt haben wir unsere ärgsten Feinde direkt nebenan!', so hatten sich Frank Buse (50) und seine Frau Heike (54) aus Alt Tucheband ihr Leben nicht vorgestellt! Auch Gabriela (49) und Winfried Hähn (51) sind enttäuscht: 'Wir haben alles getan, um aus dem Gebäude neben dem Haus der Buses etwas Schönes zu machen. Doch die spielen sich hier immer wieder als Eigentümer auf, bedrohen und belügen uns! Unser Glück ist zerstört - die machen uns fertig!'. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Diese schmerzhafte Erfahrung mussten beide Ehepaare im Laufe der letzten Jahre sammeln. Weil sie - aus Freundschaft - auf klare Absprachen und Verträge weitgehend verzichtet hatten, stehen nun alle vier im Regen. Die Fronten sind verhärtet: Gabriela und Winfried Hähn haben inzwischen einen fast drei Meter hohen Sichtschutz um "ihr" Grundstück gezogen haben. Zusätzlich sind zwei Überwachungskameras installiert, denn: 'Unsere lieben Ex-Freunde haben unseren Swimming-Pool zerstochen, als wir nicht zu Hause waren und wir sind sicher, dass sie einmal absichtlich unser Grundstück unter Wasser gesetzt haben!', klagt Winfried Hähn. Heike und Frank Buse fühlen sich zu Unrecht von den Hähns beschuldigt. Ihre Version: 'Der Winfried ist doch nur beleidigt, weil wir ihn aus dem Automobil-Club raus geschmissen haben! Früher war er mal Vorsitzender, jetzt ruft er die Polizei, wenn wir mit unseren Vereinsfreunden feiern - der ist doch von Neid zerfressen!'. 'Wenn aus Freunden Feinde werden, dann ist der Streit meist unversöhnlich und vielschichtig', weiß Rechtsanwalt und Streitschlichter Franz Obst. Bei diesem Nachbarschaftsstreit wird der 53-Jährige alle Hände voll zu tun haben: Die Stimmung unter den zerstrittenen Freunden ist so aufgeheizt, dass Frank Buse und Winfried Hähn sich kaum noch gemeinsam in einem Raum aufhalten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franz Obst (Rechtsanwalt, Streitschlichter) Originaltitel: Nachbarschaftsstreit