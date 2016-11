Super RTL 18:10 bis 18:45 Trickserie Tom und Jerry Die verkaufte Maus / Tom und das Katerfrühstück / Die Reise in den Süden / Tom wird Mutter USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom wird in der Tageszeitung auf ein Inserat aufmerksam, in dem weiße Mäuse gesucht werden. Der Kater wittert seine große Chance mit dem Verkauf von Maus Jerry reich zu werden. Also setzt er alles daran, Jerry weiß einzufärben und zu verkaufen. 2. Geschichte: Spike und sein Sohn Tyke wollen einen gemütlichem Tag am See verbringen und ein Picknick machen. Dabei kommen ihnen allerding - wie so oft - Tom und Jerry in die Quere. 3. Geschichte: Jerrys Freund Quacker möchte gemeinsam mit den wilden Enten gen Süden ziehen um dort den Winter zu verbringen. Jerry möchte ihn davon abhalten und erklärt ihm, dass Hausenten nicht in den Süden fliegen. Doch die kleine Ente gibt nicht auf und versucht alles um mit den Wildenten mitzuhalten. Zu allem Überfluss bekommt Tom auch noch Appetit auf Ente und macht dem kleinen Quacker das Leben zusätzlich schwer. 4. Geschichte: Als eine Ente ihren Nachwuchs ausbrütet, rollt ein Ei aus dem Nest heraus und geradewegs auf Tom zu. Als das kleine Entlein endlich schlüpft hält es Tom für seine Mutter. Ob das gut geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6