Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Camp Sumpfgrund Das gefräßige Streifenhörnchen / Der Doo-Doo-Tag CDN 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Egal ob dicke Spinnen, Ratten, Mäuse, Tiger, giftige Schlangen oder Löwen, Greta kennt keine Angst. Doch bei einem Tier, da hört es auch bei Greta auf: Streifenhörnchen. Greta leidet unter einer ausgeprägten Streifenhörnchenphobie. Scotty und Kurt können nicht verstehen, dass sich Greta ausgerechnet vor diesen possierlichen Nagern fürchtet. Doch dann werden die drei auf der Schrei-Insel von einem gemeingefährlichen Streifenhörnchen aus dem Hinterhalt angegriffen und die Jungen ändern ihre Meinung. 2. Geschichte: Die Sumpfgrund-Crew stürzt sich in die Vorbereitungen für den großen Doo-Doo-Tag. Scotty, Greta und Kurt haben von diesem Ehrenfest noch nie gehört. Als sie jedoch erfahren, dass es am Doo-Doo-Tag vom großen, majestätischen Piepmatz Geschenke für alle gibt, ist klar, dass die drei unbedingt mitmachen wollen. Fieberhaft schmücken sie das Camp und warten auf den großen Piepmatz. Als er endlich eintrifft und seine Überraschungsgeschenkeier legt, sind alle Sumpfgrundler ganz aus dem Häuschen und voller Dankbarkeit. Nur Scotty nicht. Der ist mit seinem Geschenk mehr als unzufrieden und zieht damit den Zorn des mächtigen Piepmatzes auf sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Camp Lakebottom Altersempfehlung: ab 6