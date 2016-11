RTL Plus 22:30 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Notlügen GB 1995 Stereo Merken Auf einem Acker entdeckt ein Landschaftsfotograf zufällig die Leiche eines Mannes. Es handelt sich um William Burford, der etwa fünf Meilen von diesem Ort entfernt wohnt. Bei der Obduktion kann Paul Dangerfield jedoch keinen Hinweis auf eine unnatürliche Todesursache feststellen. Viel wahrscheinlicher erscheint es, dass der Mann an einer Herzattacke gestorben ist, als er gerade mit seiner Videokamera ein Liebespärchen gefilmt hat und von diesem entdeckt wurde. Detectiv Ken Jackson hat nämlich die Kamera mit der verdächtigen Kassette bei den Sachen des Toten entdeckt. Um der Witwe die deftigen Einzelheiten über die erotischen Vorlieben ihres verstorbenen Gatten zu ersparen, löscht Jackson kurzerhand die Aufnahmen. Ein fataler Fehler, wie sich schnell herausstellt, denn durch einen Zufall wird auf dem Friedhof die illegal bestattete Leiche einer ermordeten Frau entdeckt - eben jener Frau, die Burford kurz vor ihrem und seinem eigenen Tod noch gefilmt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) George Irving (Ken Jackson) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Alison Dangerfield) Bill Wallis (Dr. Nick Mackenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Originaltitel: Dangerfield Regie: Jan Sargent Drehbuch: Don Shaw Kamera: John Kenway Musik: Nigel Hess