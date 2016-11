Hessen 21:00 bis 21:45 Show Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände D 2016 Live TV Merken Ungewöhnliche Utensilien, geheimnisvolle Gegenstände aus Großmutters Zeiten, Gerätschaften des täglichen Lebens oder eben einfach "Dings vom Dach": Die Zuschauer haben die "Dingse" wieder entdeckt - versteckt auf dem Dachboden, getarnt in einer Kellerecke oder vergessen in einer Schublade. Wurde das Dings auf dem Feld verwendet - oder diente es gar der Befriedigung geheimer Lüste? Das prominente Rateteam um Moderator Sven Lorig rät, dass sich die Balken biegen, denkt sich aberwitzige und absurde Erklärungen aus, diskutiert und debattiert um die richtige Lösung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sven Lorig Gäste: Gäste: Achim Winter, Ruth Moschner, Sonya Kraus, Peter Nottmeier Originaltitel: Dings vom Dach