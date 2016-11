Hessen 12:10 bis 13:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2575 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Clara ist entsetzt, als Sperber bezeugt, dass sie Desirée absichtlich überfahren hat. Adrian traut ihr die Tat jedoch zunächst nicht zu, was Desirée einen Stich versetzt. Sie bringt Adrian daher dazu, Claras Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Derweil sucht Alfons das Gespräch mit Sperber, da er ahnt, dass der Koch lügt. Clara kommt Desirée auf die Spur - doch Desirée weist Claras Vorwürfe von sich und spielt Adrian einen Nervenzusammenbruch vor. Obwohl Clara mit ihren Anschuldigungen richtig liegt, kann Adrian ihr nicht mehr glauben - Oskar entschuldigt sich bei Nils für sein Verhalten. Nils rät ihm, seiner Wut beim Holzhacken freien Lauf zu lassen. Tina trifft Oskar daraufhin im Wald und wagt einen Annäherungsversuch. Michael heizt Fabiens Freunden während dessen Party mit seinem E-Piano ein. Fabien zeigt ihm am Tag darauf eine heimlich gedrehte Smartphone-Aufnahme von ihm, die online gestellt und mit hämischen Kommentaren versehen wurde. Nils trifft am Abend zufällig auf Natascha und die beiden amüsieren sich. Charlotte reagiert eifersüchtig, als ihr Werner von dem Treffen erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Drehbuch: Gabriele Kosack, Oliver Pankutz