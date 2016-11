Hessen 09:30 bis 09:58 Magazin hessenschau Volksentscheid-Ranking 2016 - Wie demokratisch ist Hessen? / Neues Pflegegesetz - Was sich ab 2017 ändert / Übung der Fallschirmspringer in Allendorf D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Die hessenschau ist die erfolgreichste und populärste Sendung im hr-fernsehen, das Flaggschiff des Programms. Täglich berichtet sie aktuell über Politik, Kultur, Wirtschaft und Unterhaltendes aus Hessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Hieke Originaltitel: hessenschau

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 247 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:13

Seit 99 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 47 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 42 Min.