Hessen 06:10 bis 06:35 Jugendserie In Your Dreams - Sommer deines Lebens Intrigen D, AUS 2013 Merken Als wenn die Geldsorgen nicht sowieso schon erdrückend genug wären, kommt nun auch noch das Bauamt und fordert Baron Philipp auf, den Turm des Schlosses in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Anderenfalls werde das Schloss seinen Denkmalstatus verlieren. Als Onkel Herrmann unerwartet auf der Bildfläche erscheint, ist schnell klar, wer hinter der Sache steckt. Denn Herrmann will Philipp schon lange von Schloss Hasenburg vertreiben, um dort selbst zu residieren und das neue Familienoberhaupt zu werden. Dieses Mal scheint die Situation aussichtslos. Doch als Lili und der Baron sich schon fast mit dem Auszug aus dem Schloss abgefunden haben, macht Sam im Turm des Schlosses eine folgenschwere und damit rettende Entdeckung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Soma Pysall (Lili) Tessa de Josselin (Sam) David Delmenico (Ben) Jörn Knebel (Philipp von Hasenburg) Lars Kokemüller (Praktikant Markus) Sophie Adell (Kiki von Hasenburg) Kendra Appleton (Sophie) Originaltitel: In Your Dreams Regie: Ralph Strasser Musik: Chris Harriott, Nicholas Howard

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 306 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 66 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 66 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 66 Min.