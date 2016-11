RTL Plus 21:00 bis 21:40 Krimiserie Monk Mr. Monk als Geschworener USA 2006 Stereo Merken Gegen seinen Willen muss Monk als Geschworener an einem Gerichtsprozess teilnehmen. Die tagelangen Beratungen treiben den Detektiv an den Rand der Verzweiflung. Schließlich hat die lästige Pflicht doch noch ihr Gutes: Randy und Captain Stottlemeyer müssen im Gerichtsgebäude einen für seine Fluchtversuche berüchtigten, kolumbianischen Drogenboss an die Regierung übergeben - und können Monks Spürsinn plötzlich gut gebrauchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Trevor Shores (Tommy) Traylor Howard (Natalie Teeger) Emmy Clarke (Julie Teeger) Carlos Gómez (Escobar) Originaltitel: Monk Regie: Andrei Belgrader Drehbuch: Peter Wolk Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12