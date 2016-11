RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk und der sadistische Zahnarzt USA 2006 Stereo Merken Lieutenant Disher leidet unter entsetzlichen Zahnschmerzen und muss deshalb nach Dienstschluss einen zahnärztlichen Notdienst aufsuchen. Dort stellt sich heraus, dass sein Zahn gezogen werden muss. Disher wird daraufhin in Narkose versetzt. Doch er verliert nicht gänzlich das Bewusstsein, und so bekommt er während der Behandlung mit, dass der Zahnarzt in seinem Beisein einen Mann umbringt. Als er darauf Stottlemeyer aufgeregt von dem Vorfall erzählt, lacht der ihn bloß aus, denn der Captain nimmt natürlich an, dass Disher die Bluttat in der Narkose halluziniert hat. Aber Disher besteht darauf, dass sich der Mord tatsächlich vor seinen Augen ereignet hat und beauftragt daraufhin Monk, sich die Zahnarztpraxis mal etwas genauer anzusehen. Monk hat entsetzliche Angst vor Zahnärzten, aber nicht zuletzt durch Natalies Initiative erklärt er sich schließlich dazu bereit, die Praxis des vermeintlichen Mörders aufzusuchen. Der Zahnarzt, bei dem es sich in der Tat um einen Mörder handelt, ist durch den Besuch des berühmten Adrian Monk äußerst beunruhigt, muss er doch befürchten, dass Monk sein Verbrechen alsbald aufklären wird. Deshalb entschließt er sich zu einer radikalen Maßnahme: Er lässt Monk von seiner Assistentin Terri entführen und bindet ihn auf seinem Behandlungsstuhl fest, um mit Bohrer und Zange herauszufinden, was Monk bereits über ihn weiß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Emmy Clarke (Julie Teeger) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Brooke Langton (Terri) Michael Dempsey (Detective Patterson) Originaltitel: Monk Regie: Jevery Levy Drehbuch: David Breckman, Tom Scharpling Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12