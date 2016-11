Hessen 00:00 bis 01:35 Dokumentation Herbstgold D, A 2010 Untertitel Live TV Merken "Herbstgold" erzählt die lebensbejahende Geschichte von fünf Leichtathleten, die sich auf eine Weltmeisterschaft vorbereiten. Ihre größte Herausforderung ist das Alter: Die potenziellen Weltmeister sind zwischen 80 und 100 Jahre alt. Mit Ehrgeiz und Humor trotzen sie der eigenen Vergänglichkeit. Auf der Zielgeraden des Lebens wollen es die greisen Sportler noch einmal wissen und geben alles für die Goldmedaille in Finnland. Alfred, der 100-jährige Diskuswerfer aus Wien und ein passionierter Aktzeichner, lässt sich ein halbes Jahr vor der WM ein künstliches Kniegelenk einsetzen. Denn er will "irgendwie weitermachen" und fühlt sich zu jung für den Ruhestand. Doch wird er bis zum Wettkampf wieder auf den Beinen stehen? Jirí, der 82-jährige Hochspringer aus Tschechien, trainiert seine Ausdauer beim Treppenlauf im Plattenbau. Der ehemalige Pferdezüchter träumt davon, noch einmal die Ein-Meter-Marke zu knacken. Seine Frau massiert den buckligen Rücken und mahnt: "Sei vorsichtig, du musst doch kein Held mehr sein". Ilse, die 85-jährige Kugelstoßerin aus Kiel, läuft zu neuer Hochform auf, seitdem ihr Mann verstorben ist und sie ein neues Leben in der neuen Stadt begonnen hat. Der 93-jährige Herbert aus Stockholm rennt gegen die Einsamkeit an und vermisst "das Sexuelle" in seinem Witwerleben. Und Gabre aus Italien verkündet mit halbgespielter Empörung, dass sie niemandem ihr Alter verrät, bis eine Sportskameradin sie aus Versehen vor laufender Kamera outet. "Herbstgold" ist eine Hommage an das Leben: nicht glatt und faltenfrei, aber voller Humor und Willenskraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alfred Proksch, Gabre Gabric, Herbert Liedtke, Ilse Pleuger, Jirí Soukup Originaltitel: Herbstgold Regie: Jan Tennhaven Drehbuch: Jan Tenhaven Kamera: Martin Langner, Marcus Winterbauer Musik: Andy Baum