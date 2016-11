Sat.1 21:15 bis 22:10 Krimiserie Criminal Minds Saubere Sachen USA 2014 2016-11-17 01:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Virginia werden drei Menschen brutal erstochen. Die Auswahl der Opfer scheint willkürlich zu sein, denn die Getöteten stehen in keinerlei Beziehung zu einander. Scheinbar ist der Täter sehr penibel, denn er reinigt die Leichen und wäscht ihre Kleidung. Die Indizien deuten darauf hin, dass eine Frau mit einer schweren psychischen Störung für die Morde verantwortlich ist: An jedem Tatort finden sich Haare von ihr, die sie sich offenbar selbst ausreißt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 12