ZDF 03:05 bis 04:05 Talkshow maybrit illner Der Polit-Talk im ZDF Der Trump-Effekt - Siegeszug der Populisten? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Abschottung, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit - Donald Trump ist mit ultrakonservativen und rassistischen Parolen ins Weiße Haus gewählt worden. Die Eliten sind "geschockt". Haben sie nicht aufgeklärt, gewarnt und die Lügen des Kandidaten entlarvt? Haben also die Strategien der Etablierten wie beim Brexit versagt? Den Rechtspopulisten in ganz Europa verschafft Trumps Sieg unverhofften Rückenwind. Auch in Deutschland könnte sich der Siegeszug 2017 fortsetzen. Zeit für die etablierten Parteien zu einer selbstkritischen Analyse. Statt Wähler zu beschimpfen, gilt es, sie zu überzeugen. Ist das alles nur ein Kommunikationsproblem, oder braucht es eine andere Politik? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jens Spahn (CDU-Präsidiumsmitglied und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium), Frank Stauss (Diplompolitologe und Mitinhaber Agentur "Butter"), Martina Böswald (AfD, Sprecherin des Ortsverbundes Breisgau-Süd - Markgräflerland), Stefa Originaltitel: Maybrit Illner

