ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Zahnzusatzversicherung - Was Sie beachten müssen / Moccacrème Brûlée - Kochen mit Armin Roßmeier / Abhängig von Crystal Meth - Wege aus der Drogensucht / Kübelpflanzen überwintern - Tipps von Elmar Mai / Deutscher Fotograf auf Island - Pascal Frai im Gespräch / "Volle Kanne"-Netzschau - Skurriles aus dem Netz gefischt D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Claus-Theo Gärtner kann den "Josef Matula" in der beliebten ZDF-Serie "Ein Fall für zwei" wohl als seine Lebensrolle bezeichnen. Von 1981 bis 2013 spielte er den Privatdetektiv, viele Stunts machte er dabei selbst. Jetzt, im Alter von 73 Jahren, dreht er wieder: für die neue ZDF-Krimireihe "Matula". Bei "Volle Kanne" stellt er seine Biografie "Matula, hau mich raus!" vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Claus Theo Gärtner (Schauspieler) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

