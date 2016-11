ZDF neo 03:10 bis 04:40 Krimi Mein Mörder kommt zurück D 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Studentin Tanja Siebert wird lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wollte sich von ihrem Freund Marcus Steiner trennen. Steiner ist Chef einer Bande brutaler Krimineller und wollte Tanja regelrecht hinrichten. Doch sie überlebt und ist bereit, gegen ihn und seine Leute vor Gericht auszusagen. Für ein neues Leben im Zeugenschutz, irgendwo fernab von Berlin. Acht Jahre später: Tanja heißt inzwischen Vera Grote und lebt mit ihrem Ehemann Mischa und dem fünfjährigen Sohn Leo in einer Neubausiedlung im idyllischen Dorf Naalbach. Sie ist umgeben von Menschen, die sie mögen. Und doch lassen die Racheschwüre der Steiner-Bande aus dem Gerichtssaal Vera nicht los. Denn Steiner und seine Bande sind wieder auf freiem Fuß. Sie hat acht Jahre Vorsprung und ein neues Leben - und sie weiß, was sie zu verlieren hat. Weil weder ihre Familie noch ihre beste Freundin oder einer ihrer Nachbarn von Veras Vergangenheit wissen darf, ist der einzige Mensch, mit dem sie ihre Sorge teilen kann, ihr Therapeut Hans Förster. Schon bald scheinen sich Veras Befürchtungen zu bestätigen: Im Internet stößt sie auf eine Homepage, auf der angebliche Freunde mit der Aussicht auf eine Belohnung von 50 000 Euro nach Tanja Siebert suchen. Vera fühlt sich in ihrer neuen Existenz immer weniger sicher. Doch Matthias Thorn und Kathrin Plessner, die Vera im Zeugenschutzprogramm betreuen, beruhigen sie: Sie hätten Steiner längst unter Beobachtung. Und es gebe keine Anzeichen dafür, dass er hinter Vera her sei. Das sieht Vera ganz anders: Vor der Praxis ihres Therapeuten ist eine junge Frau erschossen worden, die Vera täuschend ähnlich sah - und zwar genau um die Zeit, zu der üblicherweise Vera ihren Arzt aufsucht. Mit einem Mal sieht Vera ihr Umfeld in einem ganz anderen Licht: Die abgeklärte Reaktion des Therapeuten, die ominösen Andeutungen ihres Chefs, ja selbst ihr Ehemann und seine unverwüstliche Ausgeglichenheit nähren Veras Misstrauen. Panisch packt sie ihre Koffer und will sich und ihren Sohn Leo in Sicherheit bringen. Sie weiß, dass ihr nur wenig Zeit bleibt. Ihr Vorsprung ist abgelaufen, und Vera muss alles auf eine Karte setzen, um der tödlichen Bedrohung zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Wackernagel (Tanja Siebert Alias Vera Grote Geb. Reuter) Matthias Koeberlin (Mischa Grote) Ole Puppe (Matthias Thorn) Julia Jäger (Kathrin Plessner) Aaron Hildebrand (Marcus Steiner) Sandra Borgmann (Romy Melzer) Max Urlacher (Arno Melzer) Originaltitel: Mein Mörder kommt zurück Regie: Andreas Senn Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Holly Fink Musik: Johannes Kobilke

