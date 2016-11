ZDF neo 12:15 bis 13:00 Krimiserie Küstenwache Folge: 134 Tödliche Botschaft D 2007 Stereo 16:9 Merken Im Morgengrauen versperrt noch dichter Nebel die Sicht, als eine dringende Meldung die "Albatros II" erreicht. Auf hoher See ist eine Yacht ohne Positionslichter gesichtet worden. Unverzüglich begibt sich die Crew zum genannten Seegebiet, um einem möglichen Unfall vorzubeugen. Als sie endlich über Fernglas einen Blick auf die "Junior II" werfen können, wird sofort klar, dass die Situation auf dem Boot ernster ist, als zunächst vermutet. Auf Deck ist nämlich ein menschlicher Körper zu erkennen, der regungslos auf den Planken liegt. Johann Brehme, den die Crew anhand seiner Papiere sofort identifizieren kann, wurde offenbar mit einem Schuss in die Brust ermordet. Am selben Morgen hatte auch Natalia Brehme die Zentrale der Küstenwache aufgesucht, um ihren Mann als vermisst zu melden. Dieser wollte am Abend zuvor in seinem Büro etwas länger arbeiten, ist aber nie dort angekommen. Natalia kann sich nicht erklären, was Johann nachts auf See zu suchen hatte. Auch kann sie sich nicht entsinnen, dass dieser jemals zuvor bedroht oder erpresst worden war. Am Hafen will ebenfalls niemand etwas Nennenswertes bemerkt haben - außer einem heftigen Streit, der noch am Abend zwischen Johann und seinem jüngeren Bruder Lars auf der "Junior II" entflammt war. Doch obwohl Lars vor wenigen Tagen eine hohe Summe von Johanns Bankkonto entwendet zu haben scheint, was höchst wahrscheinlich zum Streit führte, hat dieser zur Tatzeit des Mordes ein handfestes Alibi. Mittlerweile kann Nils Krüger seine Sympathie für die hübsche Russin Natalia nur mit Mühe verbergen. Unter dem Vorwand, der sich bedroht fühlenden Natalia Polizeischutz geben zu müssen - und entgegen aller Vorschriften - schaut er nachts in der Brehme-Villa nach dem Rechten. Prompt kommt es im Garten zum Schusswechsel mit einem Unbekannten. Offensichtlich wollte dieser in das Haus eindringen. Eindeutig scheint nun auch Natalia in Gefahr zu sein. Der Fall nimmt allerdings eine unerwartete Wendung, als die Crew der Küstenwache auf Geschehnisse in der Vergangenheit der jungen Frau stößt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Aline Hochscheid (Alex Johannson) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Originaltitel: Küstenwache Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Andreas Hug, Ruth Rehmet Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker